Sergio Friscia: "Che emozione condurre 'Striscia', con Ficarra e Picone potremmo farlo anche in tre!"

Da qualche giorno alla conduzione di " Striscia la notizia " c'è una coppia inedita. Accanto a Salvatore Ficarra c'è infatti Sergio Friscia , che ha sostituito momentaneamente Valentino Picone , positivo al Covid. "All'inizio mi sentivo un intruso poi Ficarra mi ha fatto sciogliere - dice a Tgcom24 -. Magari quando torna Picone faccio qualche puntata con lui. Qualcuno mi ha chiesto perché non conduciamo in tre: chissà... il triangolo non l'avevo considerato!".

LEGGI ANCHE: Valentino Picone conferma: "Ho il Covid, ma state tranquilli: tutto bene"

Gli appassionati del tg satirico di Antonio Ricci sono abituati da tempo a vederlo nei panni di Beppe Grillo, ma Sergio Friscia è un attore dalla lunga esperienza. Comico ma capace di interpreta anche di ruoli drammatici, ha saputo destreggiarsi agevolmente tra teatro, fiction, radio e tv. "Sapevo che la gente mi voleva bene - dice commentando questo inatteso momento -, dai tempi di 'Macao', la trasmissione che mi ha lanciato presso il grande pubblico, ho uno zoccolo duro di gente che mi dà un affetto incredibile. Non so come ringraziarli e come ringraziare Ricci che mi ha dato questa opportunità. Soprattutto perché Valentino sta bene, questo mi fa godere ancora di più il momento".

Come è stato entrare in una coppia consolidata come quella di Ficarra e Picone?

Con loro ci conosciamo da trent'anni. All’inizio mi sentivo un intruso, piano piano Salvuzzo mi ha fatto sciogliere, mi ha detto di andare tranquillo. Magari quando Valentino è guarito mi faccio un paio di puntate con lui. Qualcuno mi ha detto perché non conduciamo in tre: chissà... il triangolo non l'avevo considerato!

Per te cosa rappresentano Ficarra e Picone?

Li ho visti nascere. Hanno cominciato qualche mese dopo di me ma c’è stata grande stima, affetto e amicizia sin dall’inizio. Abbiamo fatto insieme anche "L’ora legale", un film che è andato molto bene e ci ha dato grandi soddisfazioni..

Forse anche per questo si è subito creata la giusta alchimia con Ficarra?

Non ci siamo detti niente. Probabilmente tra due palermitani, abituati alla stessa ironia, non posso mai essere un altro Picone ma so cosa serve a Salvo per essere sereno e lavorare tranquillo. Poi io non sono un solista, mi adatto a tutte le situazioni. Non sono uno che sgomita o che vuole la battuta finale. Io mi voglio divertire. L'ho sempre detto: "Se me lo fate diventare un lavoro io smetto"…

Luca Evangelisti

Sai già fino a quando resterai alla conduzione?

Questa settimana sicuramente ci sarò io. Spero che già lunedì possa rientrare Valentino. Comunque so che sta bene, ci sentiamo ogni giorno. In questo momento bisogna circondarsi di persone negative.

Come è arrivata la chiamata?

Anche questa è una cosa bella. infatti è arrivata il 26 ottobre, il giorno del compleanno di mio papà, che non c’è più da qualche tempo. Ricci mi ha chiamato due ore dopo che avevo postato una foto di mio papà con una dedica. Lo considero un regalo da lassù.

Finita questa parentesi tornerai al tuo Beppe Grillo?

Sì. Il pubblico di "Striscia" mi conosce da tempo per quella imitazione. Al punto che molti all'inizio non avevano capito che fossi io. Per questo Salvo e Ricci mi hanno fatto mettere la parrucca in trasmissione...

Oltre a "Striscia la notizia" hai altri progetti in vista?

Sarebbe dovuto uscire un film a cui tengo molto, che si intitola "Free - Liberi", con Sandra Milo, Ivano Marescotti, Corinne Clery e tanti altri. Una commedia deliziosa sulla vecchiaia. Spero esca presto,, così come spero si sblocchi la situazione anche per i teatri: avevamo anche in programma il tour con "Aladdin", dove interpreto il genio. Il mio pensiero va soprattutto alle maestranze che sono in grande difficoltà..

POTREBBE INTERESSARTI: