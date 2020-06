"Daydreamer - Le ali del sogno", le anticipazioni della prossima settimana

Dopo il successo nelle puntate d'esordio, le avventure di "Daydreamer - Le ali del sogno" proseguono nei pomeriggi di Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.55. Ecco, dunque, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 26 giugno.

Can e Sanem hanno finalmente modo di confrontarsi per conoscersi meglio ma, a causa di tutto quello che Emre le ha raccontato, finiscono per discutere. Nel frattempo, Can riesce a organizzare a casa sua un servizio fotografico con la modella Arzu, ma Sanem vedendoli insieme e gelosa della situazione, fa cadere volontariamente la modella.

Il rapporto tra i due si rovina: nascerà infatti una discussione che li porterà a non parlarsi più se non per questioni di lavoro. Intanto, Emre vuole evitare che l’agenzia chiuda un contratto di lavoro con un’importante azienda cosmetica internazionale e chiede ancora l’aiuto di Sanem la quale dovrà sabotare l’ispezione che avrà luogo nell’azienda di Can.

Il piano organizzato da Sanem però, fallisce. Deren, addirittura, la denigra e vanifica tutti i suoi sforzi. Can viene a saperlo e la raggiunge per consolarla. Tra i due c’è un momento di tenerezza, ma Sanem rimane sempre sulla difensiva. Nonostante tutti gli sforzi, la campagna promozionale viene affidata all’agenzia di Can.Questo scatena l’invidia di Aylin che fa pressione su Emre affinchè anche lui entri nella campagna pubblicitaria.