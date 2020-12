"Daydreamer - Le ali del sogno", le anticipazioni della prossima puntata

Dopo il successo nelle puntate d'esordio, le avventure di "Daydreamer - Le ali del sogno" proseguono nei pomeriggi di Canale 5. Ecco, dunque, le anticipazioni della puntata domenica 13 dicembre

"Daydreamer", le anticipazioni della puntata domenica 13 dicembre

Sanem, una volta raggiunto Can, si sistema nella sua stanza d’albergo ma si accorge che il riscaldamento è fuori uso. Decide quindi di chiedere un’altra sistemazione ma purtroppo non c’è disponibilità: l’unica soluzione è quella di dormire in camera di Can.

La mattina seguente vengono svegliati dall’arrivo improvviso di Polen che porterà un po’ di scompiglio alla coppia. Nel frattempo, in agenzia, si scopre che il cliente della campagna ha scelto Osman come attore protagonista. Infine, Muzaffer e CeyCey lavorano insieme per trovare uno sloganper promuovere i prodotti biologici.