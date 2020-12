"Davide non ti importa nulla di me, vado via", Valeria lascia il programma

"Davide non ti importa nulla di me, vado via", con queste parole Valeria abbandona "Uomini e Donne". La corteggiatrice del tronista pugliese non ci pensa due volte e offesa dall'atteggiamento di Davide decide di andare via dalla trasmissione. All'origine della decisione c'è una ragione ben chiara: Davide ha dato buca a Valeria durante l'esterna della scorsa settimana. Il tronista, insospettito da alcuni atteggiamenti della corteggiatrice, non ha voluto incontrarla e ha preferito parlarle direttamente in studio. "La tua è stata una mancanza di rispetto - dichiara Valeria - per quella esterna ho preso un giorno di permesso a lavoro, e tu lo sai".

Davide ha deciso di non fare l'esterna con Valeria perché non crede che lei sia realmente interessata a lui e poi perché Giorgio, un corteggiatore di Sophie, gli ha confidato che lui e Valeria si sarebbero scambiati alcuni sguardi. Versione smentita subito dalla giovane donna una volta arrivata in studio, ma Valeria che non si sente voluta da Davide, (e svantaggiata rispetto alle altre due corteggiatrici arrivate prima di lei), ha deciso di interrompere la sua frequentazione all'interno del programma ed è andata via.

"Davide stai soffrendo?", chiede la conduttrice Maria De Filippi al tronista che risponde sorridendo: "No, ma come potrei soffrire?".