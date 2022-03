Dasha Dereviankina: "La mia famiglia in Ucraina è in pericolo"

"Lì ancora abbiamo due nonni e mia zia con un bambino che ha adottato, loro cercano di stare tutti vicini,

mia nonna ha detto che vuole incontrare la morte da casa sua dove ha vissuto tutta la vita

la modella ucraina Dasha Dereviankina

"Verissimo"

, lei non vuole andare via e dice andate via voi, salvatevi voi, loro da otto anni sono rimasti lì e adesso vogliono rimanere lì tutti insieme". Con queste paroleha raccontato ail dramma che stanno vivendo i suoi parenti rimasti in Ucraina.

"

A Donetsk stanno facendo militarizzazione

tutti gli uomini fino a 55/60 anni sono obbligati a partecipare alla guerra in caso di richiesta

- ha raccontato la modella -, mio papà ha 51 anni e lui non può uscire, non può andare via, gli stavo chiedendo di fare qualcosa, lui ha detto che cerca di non uscire neanche di casa perché da strada stanno prendendo i ragazzi giovani obbligandoli a partecipare alla guerra".

"Il figlio del mio padrino che ha la sindrome di Down - ha aggiunto Dasha Dereviankina -

è stato preso dal lavoro e gli hanno detto che era obbligato a partecipare

adesso è in guerra

, tutti gli uomini che non vogliono partecipare alla guerra cercano di stare in casa, di non uscire e di non farsi vedere, anche mio papà".