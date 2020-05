"Dark” eletta miglior serie Netflix di sempre

In questo periodo di lockdown, Rotten Tomatoes (sito che ospita recensioni tramite punteggi) ha lanciato un sondaggio online tra i proprio utenti per eleggere la migliore serie Netflix di sempre. A vincere è stata "Dark" , thriller fantascientifico tedesco che ha battuto la concorrenza delle più blasonate "Black Mirror", "The Crown", "Stranger Things", "Peaky Blinders ".

Le produzioni Netflix si sono sfidate in un classico tabellone ad eliminazione diretta. "Dark" ha dovuto superare le sfide contro "The Crown", "Mindhunter" e "Peaky Blinders", vincendo e avanzando di volta in volta. La finalissima si è svolta contro "Black Mirror", che aveva sconfitto in una battaglia all’ultimo voto "Stranger Things" in semifinale. Alla fine, "Dark" ha vinto il match decisivo a valanga, ottenendo l’80% dei voti. In totale ha avuto il 94% di Tomatometer e un punteggio sempre del 94% di Audience Score.

La serie tedesce, creata da Baran Bo Odar e Jantje Friese, ha già in attivo due stagioni che con una trama fittissima, viaggi temporali e una fotografia straordinaria, hanno fatto breccia nel cuore di milioni di appassionati. La scomparsa di due bambini sarà l’inizio di frenetica ricerca che coinvolge quattro famiglie e le loro drammatiche vicende all’interno di una piccola comunità con un passato oscuro. Nel corso degli episodi scopriremo peccati e segreti di una cittadina in cerca di un colpevole. La terza stagione è attesa sulla piattaforma streaming per il 27 giugno.





