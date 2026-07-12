Da lunedì 13 luglio al via "The Wall" con Max Giusti

Lunedì 13 luglio nel preserale di Canale 5 arriva “The Wall”, uno dei format più spettacolari della tv con il suo iconico “muro” che, in un istante, può cambiare la vita dei concorrenti. Alla guida del game show, portato al successo da Gerry Scotti, ci sarà Max Giusti che terrà compagnia ai telespettatori per tutta l’estate, sette giorni su sette.
Le regole di "The Wall"
In ogni puntata gareggia una coppia legata da un vincolo familiare o di amicizia. Il gioco si articola in tre round e una fase finale caratterizzata dalla grande novità della Lucky Ball: un ultimo lancio che può aumentare notevolmente la vincita oppure azzerarla. Protagonista è il grande muro da cui vengono lanciate sfere luminose che si fermano in caselle associate a diversi premi in denaro. Le risposte corrette fanno guadagnare, quelle sbagliate fanno perdere.
Dopo il primo round, i concorrenti vengono separati: uno resta in studio, mentre l'altro affronta le domande in isolamento, senza conoscere l'andamento della partita. Nel finale, il concorrente isolato dovrà decidere se accettare un'offerta economica oppure affidarsi al montepremi accumulato dalla coppia.
Basato sul format originale “The Wall”, creato da LeBron James, Maverick Carter e Andrew Glassman, recentemente giunto alla sua sesta stagione negli Stati Uniti su NBC, il game show torna in Italia su Mediaset dopo il successo delle prime due stagioni. Il nuovo adattamento italiano è prodotto da RTI in collaborazione con Fremantle, e con Glassman Media, The SpringHill Company e Universal Television Alternative Studio, con Jessica Otazua come format executive producer. Il format è distribuito a livello globale da NBCUniversal Formats, divisione di Universal Studio Group.