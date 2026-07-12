Da lunedì 13 luglio al via "The Wall" con Max Giusti

Basato sul format originale “The Wall”, creato da LeBron James, Maverick Carter e Andrew Glassman, recentemente giunto alla sua sesta stagione negli Stati Uniti su NBC, il game show torna in Italia su Mediaset dopo il successo delle prime due stagioni. Il nuovo adattamento italiano è prodotto da RTI in collaborazione con Fremantle, e con Glassman Media, The SpringHill Company e Universal Television Alternative Studio, con Jessica Otazua come format executive producer. Il format è distribuito a livello globale da NBCUniversal Formats, divisione di Universal Studio Group.