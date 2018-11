Una standing ovation e uno scroscio di applausi. Così il pubblico presente alla prima puntata di Amici ha accolto la performance canora di Alessandro Casillo, 22enne che in passato aveva già vinto sette puntate su dieci della seconda edizione di “Io canto”. Oggi Alessandro fa l’idraulico, ma il sogno della carriera come cantante non l’ha certo abbandonato: “Sono contento di ciò che sto facendo e non sputo nel piatto dove ho mangiato ma sono molto felice di essere qui”. Alessandro, che ha vinto la sessantaduesima edizione del Festival di Sanremo nella categoriaGiovani, ha incantato quasi tutti i professori che gli hanno dato voti molto alti, eccezion fatta per la Celentano che si è fermata a 5,8.

Maria De Filippi ha chiesto ad Alessandro cosa stesse provando durante la sua canzone: “Ho un po’ paura a partecipare a questo programma, ma nella vita sono già caduto e mi sono già rialzato”.