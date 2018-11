"Amici 18": Giordana, Miguel e Tish conquistano i primi banchi della scuola

Nel primo appuntamento del sabato della diciottesima edizione di Amici , in onda su Canale 5, Maria De Filippi chiama in studio i ragazzi che hanno superato i casting. Li accompagna Irama (vincitore di Amici17), sulle note di "Non mollo mai". Timor Steffens, per il ballo, Stash e Alex Britti per il canto, sono i nuovi professori presentati dalla conduttrice. Giordana (canto), Miguel (ballo) e Tish (canto) conquistano i primi banchi della scuola .

"Amici compie 18 anni e avere il banco non sarà molto facile", dice Maria prima di dare il via alle selezioni per la formazione della nuova classe.

Dopo una scrematura avvenuta con esibizioni corali, proseguono 19 ragazzi. Per il canto: Alessandro Casillo, Kevin Payne, Noemi Cainero, Daniel Piccirillo, Giacomo Eva, Tish, Ellynora, Giordana Angi, Yamatt, Jefeo, Mameli e Sofia Marcaccini; mentre per il ballo: Giusy Romaldi, Miguel Chavez, Daniele Nocchi, Arianna Forte, Marco Alimenti, Mattia Schinco e Mowgly.



Maria chiama i 19 candidati e mostra loro i banchi disponibili, ovvero 12. Inizia quindi l'assegnazione dei posti.



Per l'assegnazione del primo banco, la De Filippi sottolinea che solo per questa volta i professori di canto voteranno solo per i cantanti e i professori di ballo solo per i ballerini. Da quella successiva voterà tutta la commissione e ci sarà quindi una classifica generale.



Conquista il primo banco la cantante Giordana che si è esibita con "Formidable". A lei va la felpa nera. Secondo banco viene assegnato al ballerino Miguel Chavez, che indossa la felpa rossa.

Nella classifica di gradimento dei professori, al primo posto c'è la ballerina Arianna, pronta anche lei a indossare la felpa. Ma l'insegnante Rudy Zerbi propone una sfida tra lei e la prima cantante in classifica, quindi Tish. Dopo le rispettive esibizioni viene assegnato il terzo banco che va a proprio a Tish, a cui viene consegnata la felpa nera. Restano 16 candidati e 9 banchi disponibili.