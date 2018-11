14 novembre 2018 10:48 "Amici" diventa maggiorenne: sabato si apre il 18° anno della scuola Parte ufficialmente, il 17 novembre alle 14:10 su Canale 5, la nuova stagione del talent di Maria De Filippi. Ospite il vincitore dellʼanno scorso, Irama

Si aprono ufficialmente sabato 17 novembre, alle 14:10 su Canale 5, i battenti della diciottesima edizione di "Amici". La scuola di Maria De Filippi riapre con 19 ragazzi, 7 ballerini e 12 cantanti, pronti a correre per giocarsi la vittoria finale: al momento sono stati assegnati solo due banchi. Novità trai professori con Timor Steffens per il ballo e Stash e Alex Britti per il canto.

Dopo il periodo di casting dunque è arrivato il momento di fare sul serio. La commissione ha scelto 7 ballerini e 12 cantanti e i professori hanno assegnato solo due banchi, uno per il canto a Giordana Angi (maglia nera) e uno per il ballo a Miguel Chavez (maglia rossa) mentre tutti gli altri devono conquistarsela.



Sono entrati per il canto: Alessandro Casillo, Kevin Payne, Noemi Cainero, Daniel Piccirillo, Giacomo Eva, Tish, Ellynora, Giordana Angi, Yamatt, Jefeo, Mameli e Sofia Marcaccini; mentre per il ballo sono stati scelti: Giusy Romaldi, Miguel Chavez, Daniele Nocchi, Arianna Forte, Marco Alimenti, Mattia Schinco e Mowgly.