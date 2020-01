Da "Cicale" alla spaccata, Heather Parisi compie 60 anni

Heather Parisi dagli Anni 80 ad oggi IPA 1 di 21 IPA 2 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 10 di 21 IPA 11 di 21 IPA 12 di 21 IPA 13 di 21 IPA 14 di 21 IPA 15 di 21 IPA 16 di 21 IPA 17 di 21 IPA 18 di 21 IPA 19 di 21 IPA 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE >

Heather Parisi punge ancora la Cuccarini: "Il sovranismo... serve"

Heather nasce a Hollywood. Il gene della danza lo deve forse alla mamma, ballerina professionista dalle lontane origini italiane (i nonni materni sono di Terravecchia, in provincia di Cosenza). Giovanissima, colleziona i primi riconoscimenti, dal San Francisco Ballet all'American Ballet Theatre di New York. Nel 1978 la svolta: in vacanza in Italia, in Sardegna e a Roma, viene notata dal coreografo Franco Miseria che la presenta a Pippo Baudo.



Durante il primo provino balla indiavolata su due pezzi di Liza Minnelli, fino a salire sulla scrivania di un dirigente Rai. A consacrarla sarà "Fantastico", che la vedrà protagonista di ben cinque edizioni. Nel 1981 la Parisi è con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini in "Stasera niente di nuovo", l'anno dopo con Beppe Grillo in "Te la do io l'America".



Nel 1983 balla con Raffaele Paganini nel varietà "Al Paradise", poi la star femminile di due edizioni di "Serata d'onore" con Baudo e debutta al cinema con "Grandi Magazzini". Verranno poi "Fantastico" e "Fantasticotto" con Adriano Celentano, "Stasera mi butto"...



Nel frattempo scala le classifiche musicali con "Disco bambina" che resta in vetta per otto settimane e vince il disco d'oro, premio che arriverà anche per "Crilù"' e "Cicale". Nel 1989 la showgirl approda su Canale 5: in coppia con Mike Bongiorno conduce la serata dei Telegatti; poi, tra l'altro, affianca Johnny Dorelli in "Finalmente Venerdì".



Dopo una parentesi su Telecinco, rientra in Italia per "Bellezze al Bagno" con Giorgio Mastrota. Il 20 luglio del 1994 nasce la sua prima figlia, Rebecca Jewel. Ma Heather torna presto in tv e trova tempo anche per il teatro ("Letto e tre piazze" con Zuzzurro e Gaspare) e per il cinema ("Sogno di una notte di mezza estate"). Nel 2000 diventa mamma per la seconda volta, di Jacqueline Luna. Due anni dopo conduce lo "Zecchino d'oro". Poi è a "Domenica in" con Paolo Bonolis e in giuria a Miss Italia.



Nel 2010, a cinquant'anni, è diventata madre di due gemelli, Elizabeth Jaded Anzolin e Dylan Maria Anzolin, avuti dall'imprenditore Umberto Maria Anzolin. Dal gennaio 2011 vive a Hong Kong con la famiglia. Nel 2016 è tornata a lavorare in Italia con l'eterna rivale Lorella Cuccarini con lo show "Nemicamatissima". Non sono riuscite a fare pace neanche dopo anni...

TI POTREBBE INTERESSARE: