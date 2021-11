"D'Iva", un inedito Gerry Scotti canta insieme a Iva Zanicchi e Rita Pavone

"No, io faccio una brutta figura, io con voi faccio una brutta figura". Così Gerry Scotti a "D'Iva" prima di esibirsi con la conduttrice dello show Iva Zanicchi e Rita Pavone sulle note di "Diavolo in me", grande successo di Zucchero. Il conduttore tv però ha governato la performance e con il suo timbro energico e graffiante ha accompagnato le due artiste senza mai sfigurare.

Ospiti dello show di Iva Zanicchi, andato in onda l'11 novembre durante la prima serata di Canale 5, tantissimi altri artisti tra cui: Lola Ponce, Cristiano Malgioglio, Fausto Leali, Romina Power e Rosario Flores. Tra le sorprese della serata anche Virginia la nipote di Zanicchi. La giovane si è esibita per la prima volta in tv solo per "accontentare la nonna".