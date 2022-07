"D'Iva", la "voce" di "Ok, il prezzo è giusto" fa una sorpresa a Iva Zanicchi

Sorpresa dal sapore amarcord per

Iva Zanicchi

"D'Iva"

Raffaella Bragazzi

la storica "voce" di "Ok, il prezzo è giusto"

nel corso del suo one woman showandato in onda lo scorso 4 novembre. La cantante ha ricevuto una sorpresa speciale da, il programma cult condotto proprio dalla Zanicchi per tredici anni, circa 3000 puntate, dal 7 gennaio 1987 fino al 30 giugno 2000: "Come stai? - l'ha salutata la padrona di casa - spero tu sia invecchiata come me, anche se non ti sei mai fatta vedere".

Nel siparietto che ha coinvolto anche il comico Andrea Pucci,

Iva Zanicchi

ha ricordato insieme a Raffaella Bragazzi alcuni aneddoti legati al celebre quiz. A diversi anni di distanza, la conduttrice e cantante ha ammesso: "Ora posso dirlo. Ho suggerito ai concorrenti ogni tanto. Anzi, l'ho fatto sempre!", ha raccontato divertita.

Iva Zanicchi

Silvio

Berlusconi

ha anche raccontato del momento in cuile propose di condurlo: "Gli dissi subito di no, perché ero una cantante e non avevo intenzione di essere accostata a un quiz. - ha spiegato - Mio marito mi consigliò di sparare una cifra altissima per declinare con gentilezza, ma quando lo incontrai ad Arcore e mi portò nel suo teatro, mi convinse".