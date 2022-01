"CSI: Vegas", dopo l'addio di William Petersen anche Jorja Fox non ritornerà nella nuova stagione

La seconda stagione del revival di "CSI: Vegas" perde un altro pezzo fondamentale. Tramite i social infatti Jorja Fox ha annunciato che non tornerà tra i protagonisti della serie. La scelta dell'attrice veterana che interpreta il ruolo di Sara Sidle sembra sia legata al fatto che il Gil Grissom di William Petersen non farà parte delle prossime puntate.

Jorja Fox ha infatti spiegato online: "Per me CSI è sempre stata una storia d’amore. La storia che le persone possono trovare l’amore nei luoghi e nei tempi più cupi. E la storia che l’amore, anche in quelle situazioni, può espandersi, far crescere le proprie radici e resistere. Personalmente non posso dividere di nuovo Sara e Grissom. Quindi, se se ne va Grissom… Se ne va anche Sara. Ovunque vadano, appartengono uno all’altra".

A dicembre è stato annunciato che la serie sarebbe tornata per una seconda stagione, ma senza William Petersen che aveva firmato un contratto che prevedeva la sua presenza solo per i primi dieci episodi del progetto. Ora, sembra che Jorja abbia seguito i suoi passi.

