Primo trailer per la nuova stagione di "Csi: Vegas", Grissom torna sulla scena del crimine

La nuova serie ci riporta a Las Vegas, la città dove tutto è iniziato, sei anni dopo il finale di "CSI: Scena del Crimine". Di fronte a una grave minaccia (un criminale che può falsificare qualsiasi prova) che potrebbe mettere in discussione l'intero dipartimento di polizia scientifica e rimettere in libertà migliaia di assassini, una nuova squadra di investigatori guidata da Maxine Roby accoglie professionisti storici del dipartimento per chiedere il loro fondamentale aiuto. Una collaborazione che si avvarrà delle più tecniche forensi per analizzare e seguire le prove, al fine di preservare e servire la giustizia nella Città del Vizio.

Gil Grissom e Sara Sidle sono affiancati da due vecchie conoscenze: David Hodges e Jim Brass, interpretati nuovamente da Wallace Langham e Paul Guilfoyle. Mentre la squadra della Roby, interpretata da Paula Newsome ("Chicago Med") include Matt Lauria ("Friday Night Lights"), Mel Rodriguez ("The Last Man on Earth"), Mandeep Dhillon ("After Life").

“Ventuno anni fa abbiamo lanciato Csi e abbiamo visto con grande meraviglia come questa serie dallo stile cinematografico abbia creato un genere, diventando un travolgente fenomeno globale. Dopo gli avanzamenti tecnologici degli ultimi anni non vediamo l’ora di guardare il nostro team fare quello che gli riesce meglio: seguire le prove", ha spiegato il presidente di Cbs Entertainment, Kelly Kahl.

Lanciato nel 2000, "CSI: Scena del Crimine" è una delle produzione televisiva più famose e seguite al mondo con 16 stagioni e 337 episodi. Grazie al successo, nel corso degli anni sono nati molti spin-off, ambientati in diverse città e con diversi team scientifici. "CSI: Miami" con protagonista David Caruso, in onda per 10 stagioni e 232 episodi, "CSI: New York", con protagonista Gary Sinise in onda per 9 stagioni, con ben 197 episodi. Durante l'ottava stagione di quest'ultima un crossover con le altre due ha intrecciato le tre linee narrative e i diversi protagonisti. Ultimo nato in ordine di tempo è "CSI: Cyber" con Patricia Arquette, andata in onda per sole 2 stagioni, per un totale di 31 episodi.