Cristina Scuccia: "A L'isola dei Famosi non indosserò il bikini"

Ospite a "Verissimo" poco prima della sua partenza per l'Honduras, Cristina Scuccia conferma il rumor circolato in rete: a "L'isola dei famosi" non indosserà il bikini.

"Lo eviterò perché non mi sentirei a mio agio. Ho trovato una soluzione più adatta a me", spiega a Silvia Toffanin la cantante, che, sempre a "Verissimo", aveva annunciato di aver rinunciato al velo. "Sarò composta".

"Il mio è un atto di pura incoscienza", aggiunge l'ex suora, a proposito della scelta di partecipare al reality show. "Sto prendendo quest'esperienza per affrontare le mie paure. La sto vivendo come un upgrade nella mia crescita personale".