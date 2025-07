"L'Isola dei Famosi", la vincitrice Cristina Plevani: "Sto bene e mangio un sacco"

Per introdurre Cristina Plevani in studio, il programma di Canale 5 mostra alcune immagini del suo percorso all'"Isola dei Famosi", tra cui anche il lancio dall'elicottero per raggiungere l'isola a nuoto. "Non avevo bisto il lancio dall'elicottero che era la cosa, per assurdo, che mi terrorizzava di più. Avevo un po' paura dell'altezza", spiega la vincitrice del reality show. Cristina racconta poi la storia della famosa camicia con cui ha vinto sia "L'Isola dei Famosi" sia il "Grande Fratello": "Questa camicia ha più di 30 anni, l'ho indossata la prima volta per una gita scolastica in quinta superiore a Praga. Non piaceva a mia madre, non piaceva alla mia migliore amica, ma mi ha portato fortuna e la teniamo".