"Uomini e Donne", l'intenso bacio tra Gianmarco Steri e Cristina

L'esterna tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è andata molto bene e si è conclusa con un bacio intenso e romantico. Nonostante questa ulteriore prova di affetto, però, tra i due proseguono alcuni momenti di tensione con diverse incomprensioni. "Durante il terzo ballo mi sono avvicinata a lui e gli ho detto: 'Ti vedo con lo sguardo spento, che cos'hai?'. E lui mi ha risposto che stava giù perché Nadia era andata via. Cioè io mi alzo e vengo là e tu mi rispondi così?", esordisce la corteggiatrice. "Mi hai fatto una domanda e io ti ho risposto", replica Gianmarco. "No, tientelo per te. Io sono mica fatta di ferro, scusa. Non me lo dovevi proprio dire", ribadisce Cristina. E aggiunge, rivolgendosi a Nadia: "Anche durante l'esterna ha parlato spesso di te e ha detto che con te c'è affinità". "Sinceramente io sono arrivato a un punto in cui non ho più voglia di tutti questi ragionamenti. Ho delle emozioni dentro e voglio vivermi questo momento in maniera serena. Se poi mi volete dire di no entrambe, ditemelo", commenta il tronista.