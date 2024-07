Questo compleanno, però, per Cristina D'Avena sarà caratterizzato da un velo di tristezza. Qualche settimana fa è infatti morta la sua storica autrice Alessandra Valeri Manera a cui era legatissima. La Valeri Manera durante la sua carriera ha scritto centinaia di testi per sigle di cartoni animati e canzoni per bambini come "Occhi di gatto", "L'incantevole Creamy" e "Magica Doremì". La collaborazione tra Alessandra e Cristina ha segnato l'era d'oro degli anime giapponesi in Italia, ma non solo. Valeri Manera è stata infatti co-ideatrice e produttrice dei telefilm con protagonista la D'Avena. Tra questi "Love Me Licia", basata sui personaggi di "Kiss Me Licia", a cui seguirono "Licia dolce Licia", "Teneramente Licia" e "Balliamo e cantiamo con Licia". A cavallo tra gli Anni Ottanta e Novanta andarono in onda altre serie con la D'Avena, protagonista nei panni di se stessa: "Arriva Cristina", "Cristina", "Cri Cri" e "Cristina, l'Europa siamo noi" nell'autunno 1991.