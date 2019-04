In tv non ha intenzione di tornare se non per un programma comico, Cristina Buccino - come racconta a Tgcom24 - ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip e si concentra soprattutto sulla sua attività social, Instagram in primis. La bella ex naufraga dell' Isola dei Famosi s è appena trasferita a Milano , sta attraversando un periodo molto sereno, ma sogna l'amore: "Sono single , cerco un uomo alla vecchia maniera". E Ronaldo ? "Non poteva funzionare".

Cristina non ti vediamo in tv ma stai lavorando molto con i social...

Sono sempre in giro, chi mi segue su Instagram lo sa. E' la mia principale fonte di guadagno. Recentemente ad esempio sono sono stata a Dubai e alle Maldive, ho scattato per una linea di costumi.

A proposito, ti arrabbi perché di te si dice che sei sexy...

Mi danno fastidio i titoloni sbagliati, non mi piacciono le volgarità. Sono consapevole della mia fisicità, però se vado alle Maldive metto il costume come il cento per cento delle ragazze.

Dalla tv invece ti sei presa una pausa?

Non mi piace la tv che vedo in questo momento, mi arrivano delle proposte ma declino l'invito. Mi piacerebbe cimentarmi in un programma comico, sono molto ironica. Chi mi conosce lo sa, anche se da Instagram non si percepisce abbastanza.

Cosa ti propongono?

Ho rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip, non mi interessa.

L'Isola dei Famosi invece cosa ti ha lasciato?

E' una esperienza che non dimenticherò mai, sono rimasta molto tempo da sola con me stessa e ho capito l'importanza reale delle cose. Quest'anno però non l'ho trovata interessante.

Il cinema ti piace?

A differenza di tante che si improvvisano attrici, penso che sia una cosa molta seria e che quindi bisogna studiare. Per me significherebbe accantonare quello che sto facendo per dedicarmi a una disciplina importante e non me la sento. Non ho il fuoco dentro.

Sentimentalmente come sei messa?

Lo giuro, sono single. Prima dicevo che non mi interessava l'amore, che volevo dedicarmi a me stessa. Oggi invece cerco l'amore. Il mio uomo ideale non esiste, la verità è che ci sono pochi uomini veri in circolazione. Sicuramente deve essere lontano dal mio mondo, lo cerco riservato, di egocentrica basto e avanzo io (ride, ndr).

Cosa fai per sedurre?

Mi piace essere sedotta in realtà, corteggiata. Sono una donna vecchio stampo.

Un uomo alla Ronaldo ti piacerebbe?

Non credo possa fare per me. Per stare con un uomo come lui avrei dovuto annullare la mia vita, la mia famiglia, il mio lavoro.

Già, la famiglia: le sorelle Buccino come stanno?

Sempre più unite, tutte a Milano, stiamo aspettando che nasca la nipotina Aurora, un'altra donna, che nascerà a breve. Che emozione.