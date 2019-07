Cristiano Malgioglio a "Supervivientes" attacca Violeta: "In Italia sei famosa solo per una cosa"

Dopo il grande successo come opinionista in Italia, Cristiano Malgioglio ha varcato i confini nazionali ed è sbarcato in Spagna dove è stato ospite di "Supervivientes", edizione iberica de " L'Isola dei Famosi " per supportare la sua amica Isabel Pantoja. In studio, però, ha dovuto fare i conti con l'influencer Violeta Mangrinan, nota per aver avuto un rapporto sessuale davanti alle telecamere con l'ex tronista Fabio Collaricchio.

VIOLETA E FABIO, SESSO DI FRONTE ALLE TELECAMERE



Malgioglio in studio ha difeso la cantante e attrice gitana Isabel Pantoja (costretta ad abbandonare il reality per problemi di salute), facendo notare che è l'unica vera star dell'edizione di "Supervivientes": "Isabel è la vera diva perché ha avuto il coraggio di mostrarsi nel fango, senza trucco e con i capelli bianchi. Per me lei ha già vinto".



Il commento non è piaciuto alla 24enne Violeta. La ragazza ha prima chiarito di essere anche lei famosa e ha poi messo in dubbio la notorietà di Malgioglio: "Se ti vedessi in metro non ti riconoscerei, perdonami". "A me non interessa nulla di te. In Italia sei famosa solo per una cosa", ha replicato Cristiano riferendosi al rapporto consumato con Fabio Colloricchio davanti alle telecamere.



Malgioglio, sempre su Telecinco, qualche tempo fa era stato protagonista di un altro programma di successo. A "Volverte a ver", la versione spagnola di "C'è posta per te", aveva fatto infatti una sorpresa alla cantante Mónica Naranjo. Il paroliere e opinionista è molto conosciuto in Spagna e pare che stia valutando una collaborazione per la prossima stagione televisiva.