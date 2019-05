Fabio Colloricchio, sesso in tv e Violeta commenta: "Dalla vita in giù è top"

Dopo aver fatto sesso con Fabio Colloricchio davanti alle telecamere di "Superviventes" (versione spagnola de "L'isola dei famosi"), Violeta ha confidato all'amica Mahi i dettagli della notte di passione. "Dalla cintura in giù è Top. Se è stato così bello qui sull'isola su un tappetino, immagina fuori come può essere", ha dichiarato l'affascinante spagnola. Violeta vuole quindi andare avanti con Fabio, dopo che per lui ha lasciato in diretta il fidanzato.

Quello che è successo tra Violeta e Fabio non è passato inosservato né ai telespettatori (che hanno visto la scena in diretta), né alla produzione del reality che ha ammesso di non aver mai avuto naufraghi così focosi prima d'ora.



"Nelle passate edizioni in molti ci avevano segnalato che alcuni concorrenti facevano buon uso del tempo sull'isola, ma fino ad ora le telecamere non avevano mai catturato due sopravvissuti che avevano rapporti sessuali completi senza preoccuparsi delle telecamere! I gemiti di Violeta, non lasciano spazio a dubbi. Le immagini più forti mai viste nella storia di Survivors!", si legge sul sito del reality.