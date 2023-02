Cristiana Ciacci ricorda Little Tony: "Non voleva far sapere al pubblico di essere malato"

"Per una sorta di pudore e rispetto mio papà non ha mai voluto che parlassimo della sua malattia - ha raccontato a Silvia Toffanin -. Non voleva farlo sapere al suo pubblico perché desiderava che tutti lo amassero e vedessero al massimo fino all'ultima sua esibizione, come poi alla fine è stato".

Cristiana Ciacci ha poi continuato a raccontare ricordando l'ultima volta che Little Tony si è esibito davanti a un pubblico: "Mio papà si è esibito per l'ultima volta il 9 marzo del 2013 - ha detto la figlia del cantante e attore sammarinese -. Il 16 marzo è entrato in clinica per non uscirne più. Nessuno in quell'esibizione l'ha dato per malato, e lui questo voleva. Ci aveva fatto giurare di non dire nulla né ai suoi fan né ai suoi amici più cari".

Nel salotto di Silvia Toffanin Cristiana Ciacci ha confidato che durante tutto il periodo della malattia Little Tony cercava di farsi forza e coraggio e che, in cuor suo, ha sperato fino all'ultimo di vincere contro il suo male.