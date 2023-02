Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony: "Ho sofferto di anoressia per 12 anni"

A "Verissimo" la figlia del cantante: "Ho chiesto aiuto per uscirne, mio papà non ha mai compreso questa malattia"

"Sono stata malata per 12 anni - ha detto a Silvia Toffanin -. È una malattia brutta, cattiva, che affonda le sue radici nelle fragilità e nei dolori. Sono cresciuta sbattuta come un pacco postale da una parte all'altra, mi mancavano le mie cose, la mia stanza, con me avevo sempre e solo la mia valigia".

Cristiana Ciacci ha poi confidato nel salotto di Silvia Toffanin di non esser mai stata capita da Little Tony e di aver chiesto aiuto per uscire dall'anoressia: "Mio papà da ignorante non ha mai compreso questa malattia - ha detto la figlia del cantante -. Per lui le malattie erano quelle che attaccavano il fisico come l'ictus o il tumore, la mia invece aveva attaccato l'anima per poi riversare tutti i suoi effetti sul corpo".

"Per questo motivo la semplificava, mi diceva: sei tu che non vuoi mangiare, se vuoi guarire apri la bocca e mangia" - ha proseguito con le lacrime agli occhi, raccontando come sia uscita dall'anoressia anche "grazie all'analisi durata quasi vent'anni".