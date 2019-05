Cristian Imparato sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi: "Sti c****!"

"Sti c****!", risponde così Cristian Imparato quando, durante il gioco "Obbligo o Verità", gli chiedono cosa pensa della presunta omosessualità di Michael Terlizzi. L'ex concorrente della casa del "Grande Fratello 16" spiega poi come ha dichiarato a sua madre di essere gay. L'ha fatto con estrema semplicità dicendo: "Mamma ti presento il mio fidanzato".



Non solo verità, ma anche obblighi. L'ex gieffino, commenta alcuni suoi outfit da bambino fino all'adolescenza. Posta una foto imbarazzante sul suo profilo instagram con il boccone pieno di marshmallow e, dulcis in fundo, ricorda le sue doti canore intonando "Listen" di Beyoncè.