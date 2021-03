Cresce l'attesa per "American Horror Story 10": prima foto di Macaulay Culkin dal set

Le riprese della decima stagione di "American Horror Story" sono attualmente in corso. Se i fan sono già in fibrillazione, il creatore della serie Ryan Murphy ha alzato la posta scrivendo su Instagram: "Qualcosa di sinistro sta per accadere". Ma l'attenzione è concentrata sull'arrivo nel cast di Macaulay Culkin, indimenticato protagonista di "Mamma ho perso l’aereo". E Murphy ha accompagnato il messaggio con uno scatto che ritrae l'attore sul set con l'altra protagonista Leslie Grossman...

Per il momento non esiste ancora un titolo ufficiale per i nuovi episodi. E come accaduto in passato, la produzione è avvolta dalla massima segretezza e neanche online sono emerse anticipazioni riguardo alla trama di questo nuovo capitolo. E non si conoscono i dettagli del ruolo di Culkin. Stando a dichiarazioni di Ryan Murphy, il personaggio interpretato dell'attore 40enne sarà impegnato in una folle scena di sesso con Kathy Bates.





Intanto nei giorni scorsi, Finn Wittrock, presenza fissa del cast del progetto antologico, ha anticipato che nella decima stagione ci sarà qualcosa di molto diverso rispetto al passato: "Penso si possa dire che la tensione e la natura serrata e limitata della storia siano diverse rispetto a quanto abbiamo visto nelle altre stagioni. Ero davvero interessato al tentativo di cercare di far crescere la pressione nel modo giusto. Sarà diversa nell'atmosfera rispetto a molte delle altre stagioni".

