Le posizioni della Parisi sul coronavirus e i vaccini sono note a tutti, e lei non esita a ribadirle con forza appena si presenta l'occasione. Anche stavolta sfida chi la critica e posta: "Un preprint paper by Oxford University Clinical Research Group pubblicato il 10 agosto su Lancet rileva che i vaccinati trasportano 251 (!!) volte il carico di virus Covid-19 nelle narici rispetto ai non vaccinati. In pratica sono super diffusori presintomatici" concludendo con l'hashtag #ConLaGaranziaperò. I commenti sono tantissimi, e per lo più di gente inferocita con la showgirl. "Non è quello che dice lo studio", "Ma sicura di aver capito bene?", "Sfrutti la tua visibilità per diffondere falsità", "Perché ti esponi al ridicolo in questo modo?", "Si vergogni!" sono le repliche che vanno per la maggiore.

Anche Burioni è intervenuto nel dibattito, con uno sfottò diretto alla Parisi: ""È bello scoprire di avere colleghe che sanno cantare e ballare molto bene", ha scritto. Pronta è arrivata la risentita replica della showgirl: "Il pifferaio magico (per meglio dire, il famoso virologo italiano Acchiappatopi) iniziò ad aizzare i topi che lo seguonocontro Heather Parisi con il suo piffero magico. I ratti seguono obbedienti. E, come nel racconto dei fratelli Grimm, morirono tutti".

In passato, quando Heather aveva toccato l'argomento, non aveva avuto reazioni diverse da quelle odierne (anche se, va detto, non manca mai un certo numero di sostenitori che la pensano come lei). Ma lei è convinta di essere nel giusto e non ha intenzione di mollare l'osso: "Ho scelto di pagare di persona il prezzo dell'emarginazione per difendere le mie idee e la mia libertà ad esprimerle. Non c'è nessuna convenienza personale in quello che faccio. Al contrario, c'è emarginazione e pubblico disprezzo'', aveva detto in passato.

