Covid, Ficarra senza Picone a "Striscia la Notizia": "È risultato positivo al test sierologico"

L'ondata di contagi da coronavirus non si ferma e ha colpito anche il bancone di "Striscia la Notizia". La puntata in onda lunedì 26 ottobre si è aperta con l'annuncio di Ficarra, che ha spiegato l'assenza del collega Picone: "Vi starete domandando come mai non c'è Valentino - ha esordito - Stasera ci seguirà da casa dove sta aspettando per precauzione il risultato del test molecolare dopo essere risultato positivo al test sierologico. Io faccio un grande in bocca al lupo al mio compare, torna presto".



Ad affiancare Ficarra dietro il bancone del tg satirico, in attesa del ritorno di Picone, l'inviato Cristiano Militello, già noto al pubblico della trasmissione soprattutto per i suoi divertenti servizi sugli striscioni intercettati sugli spalti durante le partite di calcio e non solo...