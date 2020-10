Coronavirus, Gerry Scotti: "Volevo essere io a dirvelo, ho contratto il Covid-19"

Immediate le reazioni dei suoi 670mila follower su Instagram, che hanno risposto con oltre 33mila like.

La notizia era già trapelata nella mattinata rilanciata da Dagospia che scriveva: "Un famosissimo conduttore Mediaset positivo al coronavirus". Ma ad uscire allo scoperto è stato il diretto interessato, Gerry Scotti, che ha confermato la sua positività su Instagram con un breve messaggio. Per ora non c'è stato bisogno di ricovero in ospedale.