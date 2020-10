Mara Maionchi positiva al Coronavirus: è ricoverata a Milano

-olycom

Mara Maionchi è risultata positiva al coronavirus e attualmente è ricoverata in ospedale a Milano, anche se le sue condizioni non sono gravi. La discografica bolognese si sarebbe contagiata sul set del programma Italia's got Talent, che è diventato un vero focolaio: anche Federica Pellegrini si sarebbe ammalata durante le registrazioni. Il contagio coinvolge anche concorrenti, tecnici e produttori.