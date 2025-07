Nel 1972 Donato inizia a lavorare come segretaria di redazione in un periodico cattolico e nel 1973 inizia la collaborazione con Corrado in una società di organizzazione di spettacoli itineranti. Nel 1982 inizia così il suo percorso televisivo come produttore esecutivo per il programma "Il pranzo è servito" per più di 2 mila puntate (1982-1992) oltre che "La cena è servita" (1992-93). Nel 1985 è produttore esecutivo di "Buona Domenica" con Corrado e Maurizio Costanzo. Mentre nel 1987 inizia come produttore esecutivo la serie delle 10 edizioni della "Corrida", per diventare poi coautore negli anni a seguire.