Cento anni fa nasceva Corrado, il gentiluomo della tv

"Il pranzo è servito" e "La Corrida" sono due brand che si legano al suo nome. La notte del 13 luglio 1978, assieme alla sua compagna Marina Donato e alla soubrette Dora Moroni, Corrado stava ritornando a Roma da Civitavecchia e mentre stava percorrendo l'autostrada la sua auto usci' di strada in una curva vicino a Santa Marinella e si scontrò contro il guardrail. Corrado riportò una frattura al femore destro, guarita in 40 giorni, mentre gravissime risultarono le condizioni della Moroni che venne sbalzata fuori dall'abitacolo e fu ricoverata in ospedale rimanendo in coma per due mesi. Corrado l'anno prima della sua scomparsa venne celebrato come ospite d'onore con Mike Bongiorno e Raimondo Vianello, i tre maggiori pionieri della televisione italiana, con la serata dal titolo "I tre tenori", condotta da Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana.