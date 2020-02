Coronavirus, Lino Banfi: "Se muore un nonnino non ha meno valore di un giovane"

"Se muore un nonnino non è che abbia meno valore della morte di una persona più giovane". Così Lino Banfi , il celebre "nonno Libero" della tv, parla dell'emergenza coronavirus in Italia. "Visto che il mio mestiere mi insegna a sorridere e far sorridere anche nei momenti tristi, possiamo dire che almeno una cosa buona questo coronavirus l'ha fatta: ha insegnato a tutti gli italiani l'abitudine di lavarsi le mani, spesso e bene", dice.

"Da bambino, quando ancora viveva a Canosa di Puglia, ho avuto in serie tifo, paratifo, malaria ed epatite virale - racconta l'attore all'agenzia di stampa Adnkronos -. Dovevo morire a dieci anni e oggi che ho 84 anni posso dire che quelle malattie mi hanno fortificato e rafforzato".

"Dunque, come nonno Libero, dico a tutti i vecchietti come me di non avere paura del coronavirus e di stare tranquilli, perché noi abbiamo gli anticorpi e siamo forti". E poi conclude con un auspicio: "Presto, nessuno di noi avrà più motivo per averne paura e ne rideremo".