Coronavirus, la campagna ideata da due giovani: "Resta a casa o Netflix ti spoilera i finali"

"Stai a casa o Netflix ti spoilera i finali". E' questo il messaggio della campagna ideata da due giovani creativi thailandesi che studiano in Germania, Seine Kongruangkit e Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo, per incentivare le persone a rispettare le direttive date per far fronte all'emergenza coronavirus. Sui social girano immagini di cartelloni pubblicitari con gli spoiler delle serie più note sparsi per le strade, ma in realtà non sono veri. E' tutto online e non c'entra Netflix.