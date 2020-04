Coronavirus, Belén Rodríguez a "Verissimo": "Può essere un momento di crescita"

L'isolamento imposto dal coronavirus ha creato distanza tra le persone che tutti, vip e non, devono affrontare ogni giorno. A "Verissimo", Belén Rodríguez con un videomessaggio ha voluto raccontare la propria quarantena: "È dura, è difficile, perché è ancora difficile. Io sto cercando di passare questo periodo nel miglior modo possibile. Sono fortunata perché sono sempre con la mia famiglia".

"Ma il mio pensiero va a chi è solo, a chi non ha nessuno che gli prepari qualcosa da mangiare, che gli faccia compagnia", ha aggiunto la showgirl. Poi una riflessione: "Secondo me, andando un po' più in profondità, questo è un periodo che, se ben utilizzato potrebbe rappresentare un momento di crescita per capire se stiamo facendo quello che volevamo fare, anche per capire noi stessi, perché il mondo va sempre veloce e non abbiamo il tempo di riflettere", spiega la modella argentina. "Qualcuno non ha opzioni, però è sempre bello fare una riflessione. Cercate di essere pazienti perché prima o poi tutto questo finirà" conclude Belén Rodriguez.