Nel quarto appuntamento si alterneranno sul palco e nelle esibizioni on the road da Andria, Taranto e Manfredonia: Gigi D’Alessio, Alfa, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Fedez e Clara, Luchè, Boomdabash, Tiromancino, Venerus, Sarah Toscano, Carl Brave, Levante, Alexia, Michele Bravi, Mida, Gabry Ponte, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, FUCKYOURCLIQUE, Coco, Sal Da Vinci, Lda, Settembre, Aka7even, Francesca Michielin, Petit, Vida Loca, da Amici Chiamamifaro e Luk3. Ad accompagnare gli artisti, l’incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.