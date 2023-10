Clizia Incorvaia, rivelazione shock: "Ho avuto un aborto"

Clizia Incorvaia, i due figli e l'aborto

Per festeggiare i 32 anni del suo Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia ha pubblicato sui social una galleria dei loro scatti insieme accompagnata da una dolce dedica. "Siamo andati contro tutto e tutti sopportando distanza, pregiudizi e tempo … affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto", ha scritto Clizia."Non abbiamo mai perso la fede e nulla ci ha reso più deboli, forse ci avrà fatto vacillare un attimo è vero ma oggi siamo più uniti e innamorati di prima. Ti amo mio grande amore per sempre tua C". Clizia è mamma di due figli, che si è fatta anche tatuare sul braccio: Gabriele, nato nel 2022 e Nina, nata nel 2015.