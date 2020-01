Cine34 debutta con una non-stop dedicata a Federico Fellini

Lunedì 20 gennaio debutta “Cine34”, la nuova rete tematica Mediaset dedicata al cinema italiano in tutte le sue declinazioni. Il canale inizia a trasmettere nel giorno in cui ricorrono i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini e per l'occasione manderà in onda otto film restaurati del maestro: una non-stop, denominata "Fellini 100", che culmina in prima serata con due opere di assoluta grandezza, “Amarcord” e “La dolce vita”.