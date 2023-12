"Ciao Darwin", tutte le madri natura della nona edizione

A distanza di quattro anni "Ciao Darwin" è tornato in onda su Canale 5 nell'inverno 2023: lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti si è ripresentato per una nuova edizione, il cui sottotitolo è "Giovanni 8.7". Il riferimento è al noto episodio del Vangelo di Giovanni in cui Gesù pronuncia la frase: "Chi è senza peccato scagli la prima pietra".



Anche quest'anno non è mancato uno dei momenti cult della trasmissione: quello in cui Madre Natura scende dalla celebre scalinata dello studio e si presenta al pubblico, mentre Paolo Bonolis la presenta con la sua citazione-tormentone: "Colei che tutto muove e tutto puote".

Ciao Darwin 9", la Madre Natura Aleksandra Korotkaia? Nel corso della prima puntata di questa edizione, che ha visto sfidarsi gli "Angeli" di Elena Santarelli e i "Demoni" di Malena, a vestire per prima i panni di Madre Natura è stata la modella russa Aleksandra Korotkaia. "Cosa siamo tutti quanti noi? - ha detto Bonolis al suo ingresso - Noi ci dimentichiamo della nostra vera madre, ci dimentichiamo della nostra vera madre e questo è l'unica trasmissione che le concede uno spazio a lei che tutto muove e tutto può: Madre Natura". Poi, il conduttore ha aggiunto: "La ringrazio per essere intervenuta per dare un lustro estetico a questa trasmissione che altrimenti sarebbe mancato".

"Ciao Darwin 9", chi è la Madre Natura Sarah Shaw? Nella seconda puntata della nona edizione, che ha visto contrapporsi le categoria dei "Melodici" a quella dei "Trapper" della trasmissione a ricoprire il ruolo di Madre Natura è stata la modella australiana Sara Shaw che, per uno strano scherzo del destino, è nata propria nella città di Darwin come rivelato da Marco Salvati, sceneggiatore e autore di molti dei programmi televisivi condotti da Paolo Bonolis. "C’è profumo di nascita della vita, di bellezza, di meraviglia, di colei che tutto muove e tutto guida... Madre Natura - ha esordito il conduttore nel presentarla -. Donna meravigliosa da te sgorgò il primo vagito, il vagito primigenio che scatenò la bellezza su questa terra. I miei occhi ti percorrono tutta e pensano... non posso dì che pensano, ma pensano tanto". Non molto conosciuta, le poche informazioni su di lei sono reperibili sul suo profilo Instagram dove è segiuta da oltre 20 mila follower: amante dei viaggi e della moda, all'estero lavora per la Merci Management, mentre in Italia per la Select Model, agenzia milanese che l'ha imposta nel mondo dell'alta moda viste le sue misure perfette. È alta 1,78 m, occhi blu, 42 di scarpe e indossa la taglia xs.

"Ciao Darwin 9", Andreea Sasu è la Madre Natura della terza puntata Nella terza e quarta puntata di "Ciao Darwin 9", dove si sono sfidati rispettivamente "Scienza" contro "Occulto" e "Divano" contro "Sport", Madre Natura è stata interpretata dalla modella nata in Romania il 27 marzo 1991, Andreea Sasu.

Arrivata a Milano 20 anni fa, la ragazza è nota per essere una delle modelle che ha sfilato per i maggiori brand in circolazione e per gli stilisti più celebri. Sasu è nota al grande pubblico anche per aver partecipato alla prima edizione di del programma "Temptation Island" e per i gossip che l'hanno vista protagonista: dalla relazione con Philipp Plein al flirt con pilota Andrea Iannone, fino alla storia con il calciatore Riccardo Saponara.