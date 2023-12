"Ciao Darwin 9", Paolo Bonolis imbocca la concorrente che teme la prova di coraggio

Nell'ultimo appuntamento del 2023 con "Ciao Darwin 9" andato in onda venerdì 22 dicembre in prima serata su Canale 5, il più divertente e irriverente show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti ha riproposto una delle prove di coraggio più temute e allo stesso tempo ipnotiche del programma. Quella dal tema: "Cucine dal mondo". Il divertente viaggio alla ricerca delle caratteristiche dominanti nell'uomo e della donna del Terzo Millennio è proseguito anche questa settimana: stavolta a sfidarsi a colpi di prove semiserie le fazioni "Divano" e "Sport". A capitanare le due squadre, rispettivamente, Sergio Friscia e Andrea Maestrelli. In studio, come sempre, l'iconica Madre Natura, splendida depositaria del meccanismo della casualità.

Nel corso della prova di coraggio dal titolo "Cucine dal mondo" le due concorrenti di "Divano" e "Sport" hanno dovuto assaggiare piatti dal sapore esotico come l'uovo centenario e insetti vari. Per la concorrente della categoria "Sport" le portate si sono fatte sempre più proibitive, tanto da richiedere il "soccorso" di Paolo Bonolis. Il conduttore della trasmissione è infatti intervenuto per aiutare la ragazza a mandar giù i bocconi più amari, tra le risate del pubblico in studio. L'appuntamento con le nuove puntate di "Ciao Darwin 9" è per venerdì 12 gennaio 2024 in prima serata su Canale 5.