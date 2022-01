"Ciao 2021" fa il botto su YouTube, lo show di Capodanno della tv russa in italiano diventa virale

"Ciao 2021", guarda gli scatti più belli dello show russo in italiano Da video 1 di 16 Da video 2 di 16 Da video 3 di 16 Da video 4 di 16 Da video 5 di 16 Da video 6 di 16 Da video 7 di 16 Da video 8 di 16 Da video 9 di 16 Da video 10 di 16 Da video 11 di 16 Da video 12 di 16 Da video 13 di 16 Da video 14 di 16 Da video 15 di 16 Da video 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Strizza l'occhio alla tv italiana degli anni Ottanta, ne mette in scena una parodia esilarante, al limite del kitsch e diventa un cult. Si tratta di "Ciao 2021" lo spettacolo di Capodanno in onda sull'emittente russa Primo Canale, giunta quest'anno al suo secondo appuntamento. Uno show tutto rigorosamente in italiano con sottotitoli in russo condotto da Giovanni Urganti (alias Ivan Urgant) che è un omaggio all'Italia musicale tra stereotipi e luoghi comuni e che in poche ore ha superato le 500mila visualizzazioni su Youtube.