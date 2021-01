"Ciao 2020!", lo show di Capodanno russo che prende in giro la tv italiana degli anni 80

Vestiti da dubbio gusto, baffoni, acconciature vaporose, colori fluo e decollété prosperosi al vento. E tanta italo disco anni 80. E' " Ciao 2020! ". Non un revival di alcuni show di serie B dei nostri anni 80 ma una parodia degli stessi fatta dalla trasmissione satirica russa " Evening Urgant ". Più di un'ora di spettacolo esagerato negli effetti parodistici ma non così lontano da certe nostre realtà di qualche anno fa...

"Ciao 2020!" la folle parodia russa degli show di fine anno italiani Anni 80 Da video 1 di 31 Da video 2 di 31 Da video 3 di 31 Da video 4 di 31 Da video 5 di 31 Da video 6 di 31 Da video 7 di 31 Da video 8 di 31 Da video 9 di 31 Da video 10 di 31 Da video 11 di 31 Da video 12 di 31 Da video 13 di 31 Da video 14 di 31 Da video 15 di 31 Da video 16 di 31 Da video 17 di 31 Da video 18 di 31 Da video 19 di 31 Da video 20 di 31 Da video 21 di 31 Da video 22 di 31 Da video 23 di 31 Da video 24 di 31 Da video 25 di 31 Da video 26 di 31 Da video 27 di 31 Da video 28 di 31 Da video 29 di 31 Da video 30 di 31 Da video 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

La parodia del programma satirico del canale Channel One, il primo canale della tv di Stato russa, è andato in onda il 30 dicembre a tarda sera. Una vera e propria trasmissione completa, con tanto di inserti pubblicitari (ovviamente parodistici anche quelli). Chi ha vissuto gli anni 80 italiani avrà riconosciuto certi personaggi nella loro tipizzazione. La Femme fatale, la popstar con coreografie robotiche, la coppia di cantanti... Alcune cose sono state letteralmente inventate con canzoni cantate in un italiano improbabile a livello di senso ma perfetto a livello musicale. Altre sono state invece riprese dalla realtà, come "Mamma Maria" dei Ricchi e Poveri (che in Russia sono venerati) eseguiti da un terzetto che ne ha fornito una versione techno.

D'altro canto da sempre i nostri anni 80 sono una specie di età dell'oro all'occhio del pubblico russo, che tutt'ora venera alcuni nostri protagonisti musicali di quel decennio. Dai Ricchi e Poveri a Riccardo Fogli, passando per Pupo, Al Bano e Toto Cutugno, tutti i nostri protagonisti sono in Russia considerati come delle rockstar. Ovvio quindi che ci conoscano bene e sappiano anche dove andare a colpire per una presa in giro che sfiora la celebrazione.

La parodia ha iniziato a girare tramite social, condivisa soprattutto via Whatsapp. E mano a mano che la platea si allargava il fenomeno è diventato una valanga, facendo schizzare il video nei top trend di YouTube. Ivan Urgant, protagonista della trasmissione, è conduttore di San Pietroburgo tra i più celebri in Russia e adesso anche al di fuori dei confini patrii.