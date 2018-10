Christian Vieri: “Ho messo la testa a posto, non vedo l’ora di diventare papà”

“Io sono sempre andato per la mia strada, non ascolto nessuno e vado avanti”. Questo il mantra di Christian Vieri, Bobo per tutti, che negli studi di Verissimo racconta la sua carriera e la sua vita, partendo dai difficilissimi esordi: “Sono partito dall’Australia a 14 anni per realizzare il mio sogno di diventare un calciatore e già allora mi davano del ‘raccomandato’, ma tutto questo mi ha rafforzato”. Oltre al Bobo calciatore però c’è l’uomo che è riuscito a diventare protagonista anche della vita mondana, con le sue storie d’amore con stelle della televisione italiana, e non solo, e con la sua verve da one-man show. C’è un’altra donna speciale però nella vita di Christian, mamma Nathalie: “Ero molto mammone, non me ne vergogno. Vedevo poco i miei genitori, quindi mi mancavano tantissimo”. Il primo a credere nelle capacità di Bobo è stato il nonno Enzo: “Era innamorato di me, mi portava ai provini, ogni volta che facevo qualcosa col pallone gli si illuminavano gli occhi. Mi veniva a vedere dappertutto”. Con i genitori Bobo parla di tutto: “Io non ho mai avuto problemi coi miei, abbiamo sempre parlato di qualsiasi cosa”. E adesso genitore lo diventerà anche lui: “Mancano 30-35 giorni alla nascita della bimba. Non vedo l’ora, e voglio stare accanto a lei e a Costanza (Caracciolo ndr) durante il parto. Dopo si potrà pensare anche al matrimonio”.