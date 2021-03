Chiusura record per la finalissima del "Grande Fratello Vip"

Ufficio stampa

La quinta edizione di “Gf Vip” (la più lunga di sempre nel mondo con 44 puntate all’attivo) iniziata lo scorso 14 settembre ha ottenuto una media di 3,3 milioni di spettatori con il 19.2% di share.

Boom anche sui social network e sul web: complessivamente su Twitter, Instagram e Facebook il programma ha generato tre milioni e mezzo di interazioni totali. In particolare, l'hashtag #GfVip ha raggiunto il primo posto dei Trend Topic in Italia e nel mondo. Non solo, la finale è stata seguita in diretta streaming sul sito grandefratellovip.it e sull’app di Mediaset Play da 802.000 utenti.

"Energia inesauribili per tante puntate" - Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: "Questa edizione record di Gf Vip premia innanzitutto l’impegno e la professionalità di Alfonso Signorini, capace d’intrattenere il pubblico con inesauribile energia, per tante puntate, in una stagione così complessa. Grande Fratello è uno show incredibile, un format culto che ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e vitalità. Un grande grazie ad Alfonso Signorini, al capo progetto Andrea Palazzo, al regista Alessio Pollacci e a tutta la meravigliosa squadra artistica e produttiva".

