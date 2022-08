Chiara Nasti e Zaccagni, l'influencer rivela il nome del bebè in arrivo | E sul web è già polemica sulla scelta

Da quanto è incinta, sono moltissime le critiche che l'ex naufraga della 13esima edizione dell'"Isola dei Famosi" ha ricevuto: dai pochi chili messi in gravidanza al gender reveal . Questa volta al centro del dibattito c'è stato il nome che l'influencer e il compagno Mattia Zaccagni hanno deciso di dare al loro bambino, in arrivo a novembre. Pubblicando una fotografia insieme al calciatore e ai loro animali domestici, la Nasti ha scritto: "Family, aspettando Thiago ". Da quel momento si è scatenato un putiferio.

Gli utenti hanno iniziato a lasciare commenti sotto il post, accusando Chiara di aver copiato il nome da un'altra influencer,

Sofia Crisafulli

, anche lei in attesa e anche lei decisa a chiamare il figlio Thiago. La compagna di Zaccagni non ha replicato alle accuse, ma si è limitata a rispondere alla domanda: "Chi ha scelto il nome?". "Entrambi - ha scritto -. La mia idea era Jordan... poi abbiamo cambiato... magari il prossimo. Ora non ricordo chi l'ha proposto, però abbiamo più o meno gli stessi gusti. E' piaciuto subito ad entrambi".

Non è la prima volta che la Nasti si trova a dover combattere contro gli hater. Una polemica molto forte che ha dovuto affrontare ha riguardato i chili presi in gravidanza. Attaccata perché non aveva subito variazioni di peso, l'influencer aveva utilizzato parole poco carine nei confronti delle future mamme che, invece, mettono su qualche chiletto e questo avevo fatto sì che venisse molto criticata. Ma non solo: anche il gender reveal, la festa per scoprire il sesso del bambino, aveva fatto storcere il naso a molti. Chiara e Zaccagni avevavo scelto lo stadio Olimpico di Roma, dove Mattia gioca con la Lazio, e con amici e parenti avevano scoperto di aspettare un maschietto. Da molti la scelta di utilizzare un intero stadio è stata considerata eccessiva.