Chiara Nasti, nuovi attacchi social sulle forme in gravidanza: lei risponde a tono

Mentre il suo pancione lievita e il parto si avvicina, l'influencer si trova spesso coinvolta in liti con i follower. "Mi arrivano messaggi come 'ma goditi la tua gravidanza' come se non lo facessi... Non è stato mai un mio problema se la gente vuole mettere 100 kg o 0 kg", ha scritto nelle storie di Instagram dopo l'ennesimo attacco.

A giungo Chiara Nasti era finita nell'occhio del ciclone per alcune sue dichiarazioni. "Mangio tutto il giorno. Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi". Frasi che avevano scatenato la rabbia social e alle quali l'influencer aveva risposto in maniera aggressiva: "Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano... Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito", scatenando ancora più l'ira dei follower.

Da lì in avanti le polemiche sul peso di Chiara Nasti non sono mancate, e lei non si è mai tirata indietro quando si trattava di difendersi. Anche stavolta ha replicato: "Non è un vostro problema se la gente in gravidanza vuole allenarsi o curarsi... A me non frega niente di nessuno se non delle persone che amo, non guardo nessuno al massimo mi lascio ispirare dalle brave persone non da quelle che fanno vedere qualche smagliatura per farsi compiacere" ha scritto in una storia. E anche: "A me non frega niente di chi prende 30 kg o ne prende 9/10 né deve interessare a voi il mio peso".

Sui social Chiara Nasti non rinuncia a sfoggiare con orgoglio il suo pancione e le forme da futura mamma. A novembre nascerà il suo bebè, un maschio, frutto dell'amore con il calciatore della Lazio

Mattia Zaccagni

Il gender reaveal party che hanno organizzato ha fatto scalpore , ma loro hanno attraversato la grandine di critiche a testa alta difendendo la loro scelta di fare le cose in grande (avevano affittato lo stadio Olimpico per annunciare il sesso del nascituro).

E dopo il parto sarà la volta delle nozze. Mattia Zaccagni ha fatto la fatidica proposta a Chiara Nasti durante una cena romantica: si è inginocchiato e le ha offerto l'anello. "Lo voglio. Sìsìsì. Non vedo l’ora di essere tua moglie" ha commentato l'influencer su Instagram. Le polemiche social non la mollano, ma sono solo un piccolo fastidio in confronto alla felicità che le riserva il futuro.