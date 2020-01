“Chi vuol essere milionario?”, Enrico Remigio vince un milione di euro

A “Chi vuol essere milionario?” Enrico Remigio ha vinto dando l’ultima risposta corretta e ottenendo così l’ambito premio di un milione di euro. Il giovane manger abruzzese ha ragionato per cinquanta minuti alla domanda postagli da Gerry Scotti: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”. Via via che il tempo scorreva, l'ansia in studio è cresciuta fino a quando Enrico Remigio non ha acceso la quarta risposta, le iniziali della figlia. Gerry Scotti ha voluto spiegare la storia di Gene Cernan per poi ammettere sorridendo che l'astronauta scrisse tra la polvere della Luna le prime lettere del nome della sua bambina. Enrico Remigio, in quel momento, è diventato milionario.

Nella storia del programma solo tre concorrenti erano riusciti a superare la soglia dei 300mila euro: Enrico Remigio, però, ha dimostrato non solo di avere le competenze giuste ma anche il sangue freddo per ragionare adeguatamente sotto pressione e dare così la risposta corretta. La sua determinazione è stata evidente fin da subito: infatti pur di partecipare al programma il concorrente ha affrontato un volo di quattordici ore.