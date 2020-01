"Chi vuol essere milionario" parte col botto: Enrico a una domanda dal milione

Finisce con la consegna di una assegno da 300mila euro, la prima puntata del nuovo decennio di "Chi vuol essere milionario?", il quiz condotto da Gerry Scotti di Canale 5 andato in onda mercoledì 22 gennaio. A incassare la somma è Enrico Remigio, laureato all’Università Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing, originario di Scafa (in provincia di Pescara), ma trapiantato a Singapore.

Il primo concorrente della nuova edizione ha affrontato la scalata, rispondendo correttamente a varie domande come quella sul trasferimento di Harry e Meghan, sull’ordine alfabetico di alcune parole, sul significato della parola karaoke e con l'aiuto del papà ha indovinato gli sport presenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020.





La domanda da 300mila euro è stata su chi fosse il primo “Man of the Year” della rivista "Time". Dopo un lungo ragionamento, la risposta esatta: Charles Lindbergh, aviatore americano che per primo fece una traversata aerea in solitaria e senza scalo dell’Oceano Atlantico.





La prossima settimana, Gerry Scotti leggerà a Enrico Remigio la domanda da un milione di euro. ln 20 anni di storia questa domanda è stata letta 6 volte e solo in 3 giocatori hanno risposto esattamente. Enrico riuscirà ad entrare nella storia di "Chi vuol essere milionario?". Sarebbe il quarto concorrente italiano a vincere il montepremi.