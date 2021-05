Checco Zalone vince il David ma non lo ritira, "Striscia" gli dà il Tapiro: "Lo scambio col Golden Globe della Pausini"

Dopo il David di Donatello, Checco Zalone ritira anche il Tapiro. Valerio Staffelli ha consegnato a Bari il premio di "Striscia la Notizia" al comico per non essersi presentato a ritirare il David di Donatello vinto martedì sera. Premio ottenuto per la miglior canzone con “Immigrato”, brano del film “Tolo Tolo”.

Leggi Anche Checco Zalone invita a vaccinarsi cantando con Helen Mirren in Salento

"Non sono andato perché non me l’aspettavo, forse credo poco in me stesso", dice Zalone. Il comico e attore pugliese ha battuto Laura Pausini, in gara (ma senza vittoria come agli Oscar) con “Io sì (seen)”, canzone del film “La vita davanti a sé”. "Quindi il Tapiro dovremmo darlo a Laura… Anzi, se ci è rimasta male le propongo di scambiare il suo Golden Globe, a cui io aspiravo, con il mio David di Donatello", ha scherzato l’attore.