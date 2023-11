Tgcom24

Per Giancarlo Scheri, direttore di rete: "Talento assoluto - con prove fuori da ogni standard, in tv, al cinema e a teatro - Luca Medici, in arte Checco Zalone, ha regalato agli spettatori dell’ammiraglia Mediaset una serata davvero speciale. Un comedy-show che merita una standing ovation anche da tutta Canale 5. Grazie Luca!".

Dopo il successo a teatro, lo spettacolo è andato in scena in 17 regioni e 38 città italiane, varcando anche i confini nazionali, con tre date in Svizzera per un totale di 111 repliche, tutte esaurite, e 350.000 biglietti venduti, dalla magica cornice dell’Arena di Verona lo show di Checco Zalone è sbarcato anche in televisione per raggiungere un nuovo record.